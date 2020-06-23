Google начнет проверять достоверность изображений
Google начнет отмечать достоверные изображения в поиске картинок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.
Ярлыки с информацией о достоверности будут отображаться под миниатюрами в результатах поиска изображений, указано в сообщении. Отмечается, что целью внедрения данного механизма является борьба с распространением фейков.
В апреле текущего года сведения о достоверности предоставленной информации стали доступны для американских пользователей видеоплатформы Youtube, принадлежащей Google.
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