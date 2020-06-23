Вручение премии "Золотой глобус" перенесли на конец февраля 2021 года

Ежегодная премия "Золотой глобус" перенесена на 28 февраля 2021 года, обычно премия вручалась в начале января, сообщили организаторы мероприятия, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее Академия кинематографических искусств и наук сообщила о переносе премии "Оскар" из-за пандемии коронавируса. Намеченную на 28 февраля церемонию награждения отложили до 25 апреля. Кроме того, из-за COVID-19 было решено перенести и церемонию вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.