Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 23 июня превысило 9 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 9 079 452 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 150 тысяч. За весь период пандемии скончались 471 754 инфицированных, 4,5 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,3 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,1 миллиона человек), Россия (592,2 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (425,2 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (306,7 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 120 402 человека. Самая частая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.