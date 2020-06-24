Ученые: ожирение на 30% повышает вероятность развития старческого слабоумия

Британские медики выяснили, что ожирение крайне негативно влияет на работу мозга пожилых людей, повышая вероятность развития старческого слабоумия на 30% и более. Об этом в среду сообщила пресс-служба университетского колледжа Лондона (UCL) со ссылкой на статью в International Journal of Epidemiology, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Деменция станет одной из самых больших проблем для человечества в текущем столетии, одной из главных угроз для здорового старения всех людей на Земле. Наши наблюдения показывают, что нарастающая эпидемия ожирения может усугубить ситуацию с распространением старческого слабоумия", - заявил Эндрю Степто (Andrew Steptoe), профессор UCL, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, болезнь Альцгеймера и прочие формы старческого слабоумия поражают сегодня примерно 50 млн людей по всей Земле, а к 2030 году их число может вырасти до отметки в 75 млн. Наряду с инфарктами и инсультами подобные проблемы давно стали одной из главных причин смерти людей в странах первого мира.

Ученые давно пытаются понять, что именно служит причиной развития разных форм деменции или способствует ее возникновению. Их наблюдения показывают, что их появлению способствуют неправильная диета, вредные привычки и низкий уровень физической активности, тогда как занятия спортом и различные интеллектуальные упражнения, наоборот, резко снижают шансы на приобретение слабоумия.

Ожирение и мозг

Степто и его коллеги открыли еще один фактор риска, способствующий развитию деменции, изучив данные, которые британские ученые собирали в рамках проекта ELSA. Эта инициатива, в которой участвовало несколько тысяч добровольцев среднего возраста, была направлена на изучение того, как старение влияет на работу разных органов тела человека, в том числе и мозга.

Анализируя эту информацию, британские ученые заинтересовались тем, влиял ли индекс массы тела (ИМТ) участников опытов на то, как часто у них возникала старческая деменция через 10-15 лет после запуска ELSA. Оказалось, что подобная статистическая связь действительно существовала и влияла на вероятность развития слабоумия не меньше, чем остальные факторы риска.

В частности, ученые обнаружили, что добровольцы, чей ИМТ превышал отметку в 30 пунктов, примерно на 31% чаще заполучали деменцию, чем их сверстники с нормальной массой тела. Это было особенно характерно для женщин - их лишний вес повышал риск развития старческого слабоумия на 39%.

Пока ученые не могут точно сказать, как именно жировая ткань ускоряет развитие слабоумия, однако они предполагают, что оно может способствовать появлению деменции как напрямую, вырабатывая различные сигнальные молекулы, так и косвенным путем, повышая давления в сосудах.

"Вполне возможно, что эта связь объясняется другими феноменами, связанными с ожирением, в том числе гипертонией или лекарствами, выводящими холестерин из организма. Мы планируем проверить это в наших последующих работах", - подытожил Ма Юйсянь, коллега профессора Степто по университету.