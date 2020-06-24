В мире за сутки выявили более 133 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 133 тыс., превысив 8,99 млн. При этом, согласно опубликованным во вторник данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось почти на 4 тыс. и превысило 469 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 23 июня в мире были зарегистрированы 8 993 659 инфицированных и 469 587 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 133 326, число умерших увеличилось на 3 847. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 152 323 новых случая заражения и 4 025 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 437 946. За сутки этот показатель вырос на 67 425. Количество умерших там увеличилось на 2 436 и достигло 224 207. В Европе насчитывается 2 562 642 заразившихся и 193 794 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 18 864, количество умерших увеличилось на 428.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 933 052, зафиксировано 20 997 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 534, умерли 466 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 268 753. Далее следуют Бразилия (1 085 038), Россия (599 705), Индия (440 215), Великобритания (305 293), Перу (254 936), Чили (246 963), Испания (246 504), Италия (238 720) и Иран (207 525).