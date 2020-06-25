Google создаст сервис для доступа к квантовому компьютеру

Корпорация Google в ближайшее время откроет доступ к своим квантовым вычислительным устройствам для коммерческих компаний, которые смогут использовать его для решения своих собственных задач. Об этом заявил технический директор Google Хартмут Невен в рамках дискуссии на онлайн-площадке фонда "Росконгресс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже провели внутреннюю проверку этой системы в разных подразделениях Google, и у нас уже есть соглашения с несколькими внешними партнерами, которые планируют использовать мощности наших квантовых вычислительных устройств для проверки их собственных алгоритмов", - заявил Невен.

В мире пока существует лишь несколько десятков работоспособных квантовых компьютеров, при помощи которых можно решать достаточно сложные математические или физические задачи. Все подобные машины требуют охлаждения до сверхнизких температур и постоянного контроля со стороны большого количества высококвалифицированных инженеров, что ограничивает широту их применения.

Три года назад компания IBM, один из лидеров "квантовой гонки", сделала большой шаг к снятию этих ограничений, создав интерфейс, позволяющий управлять работой квантового компьютера и решать задачи на нем из интернет-"облака". Эта идея быстро нашла поддержку среди ученых и программистов, и уже в 2018 году физики из США использовали это квантовое "облако" для просчета силы связей между нуклонами в атоме дейтерия, тяжелого водорода.

Рождение квантовых "облаков"

Аналогичные планы, как отметил Невен, есть и у Google. По его словам, американская корпорация уже построила для этого специальный вычислительный центр в американской Санта-Барбаре, создала инфраструктуру и программную основу для этой системы и сейчас проводит ее внутреннее тестирование.

"Мы надеемся, что наш проект будет привлекать все больше пользователей по мере разработки все более мощных квантовых процессоров, которые будут находить им все больше применений", - пояснил технический директор Google.

При этом Невен отметил, что существующие квантовые вычислительные машины пока не очень эффективно справляются с предполагаемой главной целью для подобных устройств - решением задач оптимизации, в том числе дорожного трафика или денежных потоков. Это связано с относительно небольшим ускорением подобных алгоритмов от перехода на квантовые компьютеры, а также тем, что каждый цикл работы таких машин длится слишком долго, несколько микросекунд.

"В ближайшем будущем мы сможем использовать квантовые компьютеры для анализа данных, которые получают спектроскопы ядерного-магнитного резонанса, применяемые при изучении структур белков и других молекул, а также для подготовки данных для обучения нейросетей. В последнем случае уже существующие у нас системы превосходят классические компьютеры, а в первом мы близки к решению этой задачи, в том числе и благодаря участию выходцев из России", - подытожил Невен.