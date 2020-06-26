Билл Гейтс считает, что рост заболеваемости COVID-19 не связан с расширением тестирования

Основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что возобновившийся рост числа случаев заражения коронавирусом в США не связан с увеличением количества проводимых тестов на наличие инфекции. С таким заявлением он выступил в четверг вечером в эфире телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос о том, считает ли он верными утверждения президента США Дональда Трампа и других сотрудников американской администрации о том, что высокие показатели по числу зараженных в США объясняются исключительно большим количеством проводимых тестов. "Нет, это абсолютно неверно, - сказал Гейтс. - Несомненно, проводя большее количество тестов, вы обнаруживаете больше случаев заражения. Но рост числа случаев в США сохранится, даже если оставить за скобками усиление тестирования".

"Осенью возможности властей по проведению тестирований будут расти, и это хорошие новости. Но это не является причиной того, почему мы наблюдаем рост числа случаев", - продолжил Гейтс, отметив, что борьба с распространением инфекции "находится в самом разгаре" на всей территории страны, за исключением штата Нью-Йорк. "К октябрю-ноябрю показатели заражения снова будут очень высокими, если мы не начнем относиться к этой проблеме более серьезно, чем сейчас", - отметил он.

Создание вакцины от нового коронавируса не гарантирует того, что инфекция прекратит свое распространение, добавил Гейтс. Ведущий задал ему вопрос относительно перспектив разработки вакцины, приведя мнение директора Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете штата Миннесота Майкла Остерхолма. По словам этого эпидемиолога, "распространение вируса будет продолжаться до тех пор, пока не будут заражены 60-70% населения страны, или пока не будет создана вакцина".

"Это действительно так", - указал Гейтс, отметив, что у вакцины есть две основные функции. "Одна заключается в том, чтобы предоставлять индивидуальную защиту от заражения [вакцинированному] человеку, а вторая позволяет ему перестать быть разносчиком заболевания", - подчеркнул он.

"Есть вероятность того, что вакцина будет лучше показывать себя в том, чтобы предоставлять индивидуальную защиту, а не предотвращать распространение [вируса], - указал основатель Microsoft. - Мы стараемся изучать различные вакцины и оцениваем то, какие результаты они демонстрируют по этим двум показателям". "Нельзя гарантировать, что вакцина будет наверняка останавливать распространение инфекции", - заключил он.