В Колумбии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о выявлении 4 149 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким суточным приростом для этой южноамериканской страны за все время пандемии. Общее число инфицированных возросло до 88 591.
"27 июня мы подтвердили выздоровление 1 336 пациентов, 4 149 новых случаев заражения и 128 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 36 273, пациентов с COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) - 88 591, умерших - 2 939", - отмечается в сообщении ведомства в Twitter.
В Боготе зарегистрировано 27 118 случаев инфицирования.
Лента новостей
Хикмет Бабаоглу: Предложение Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН получило большую поддержку
Реконструкция ТЭС "Азербайджан" в рекордно короткие сроки - результат эффективной экономической политики Президента Ильхама Алиева
Галина Ниязова: Армения проигрывает Азербайджану во всем, так как Пашинян не способен обеспечить развитие государства и его защиту
Хикмет Гаджиев: Более 130 государств мира поддержали инициативу Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Азербайджане выявлен 521 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 355, скончались 6 человек - Оперативный штаб
"Азерэнержи": ТЭС "Азербайджан" - единственная в стране электростанция, которая может работать и на мазуте
Игорь Коротченко: Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин придерживаются позиции категорического неприятия любых фактов увековечивания фашизма либо гитлеровских коллаборантов – ВИДЕО
Джавид Османов: Народный фронт вовлек азербайджанскую армию во внутренние распри вместо того, чтобы мобилизовать ее для борьбы с внешним врагом
Пожилые люди, нарушая режим карантина, подают молодежи дурной пример - заслуженный артист Вахид Алиев
Переизбыток предложения по сжиженному газу может продолжаться в течение 2020-х годов - зарубежные эксперты
Крупнейший производитель сжиженного газа Туркменистана подготовил для экспорта более 45 тыс. тонн продукции
Дарья Гревцова: Для Армении единственный выход из экономического тупика - это деоккупация азербайджанских территорий
Президент Казахстана одобрил изменения в законе по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок
Азер Бадамов: Модернизация энергетического сектора в Азербайджане превратила его в локомотив развития промышленного потенциала