В Колумбии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

В мире 28 июня 2020 04:31 (UTC+04:00)
В Колумбии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о выявлении 4 149 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким суточным приростом для этой южноамериканской страны за все время пандемии. Общее число инфицированных возросло до 88 591.

"27 июня мы подтвердили выздоровление 1 336 пациентов, 4 149 новых случаев заражения и 128 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 36 273, пациентов с COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) - 88 591, умерших - 2 939", - отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

В Боготе зарегистрировано 27 118 случаев инфицирования.

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