Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток "зловещие щупальца"

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии пришли к выводу, что у инфицированных коронавирусом нового типа клеток возникают продолговатые отростки, позволяющие ему быстрее распространяться по организму. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Существуют длинные нити, которые проделывают отверстия в других клетках, и через [образовавшийся] туннель вирус переходит от клетки к клетке. Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет [распространение] инфекции", - приводит издание слова профессора Невана Крогана, руководившего проектом. Обнаруженные отростки ученый назвал "зловещими щупальцами".

По данным газеты, в исследовании отмечается также, что в борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием могут использоваться медикаменты, разработанные для лечения рака, который, по словам Крогана, тоже пытается найти "ахиллесову пяту" клетки. "Вполне логично, что у противораковых и противовирусных препаратов есть общие черты", - заключил профессор.