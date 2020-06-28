Pepsi присоединяется к бойкоту Facebook
PepsiCo присоединяется к компаниям, прекратившим размещение рекламы в Facebook. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Fox Business.
На данный момент компания не сделала официального заявления, однако, по словам источников, Pepsi намерена присоединиться к «бойкоту» на июль и август текущего года.
Ранее ряд гражданских ассоциаций в США призвали компании бойкотировать размещение рекламы в Facebook, чтобы выразить протест из-за отсутствия модерирования хейтспича и расистских постов.
Лента новостей
Фикрет Садыхов: Поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева 130 государствами мира вновь подтвердила его высокий авторитет в системе международных отношений
В Азербайджане выявлено 534 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 307, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Кенуль Нуруллаева: Мир поддержал инициативу Президента Ильхама Алиева направленную на спасение человечества
Руфиз Гонагов: Проведение специальной сессии Генассамблеи ООН против COVID-19 является одним из показателей лидерства и видения главы Азербайджана в глобальном масштабе
Принятие к исполнению предложения Президента Азербайджана в ООН напрямую связано с сильной позицией и значимостью нашей страны в мировом сообществе
Георгий Гахария: Соглашение об ассоциации является основой для нашей страны, на которой строится европейское будущее Грузии
Хикмет Бабаоглу: Предложение Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН получило большую поддержку