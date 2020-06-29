Авиарегулятор США разрешил 29 июня начать летные испытания Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США подтвердило в воскресенье, что дало разрешение начать с 29 июня сертификационные летные испытания Boeing 737 MAX, которые не эксплуатируются после того, как два самолета этой модели потерпели крушение. Об этом, как сообщает агентство Reuters, говорится в электронном письме, которое представители авиарегулятора отправили в Конгресс США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полеты с пилотами ФАУ могут начаться завтра, чтобы оценить предлагаемые Boeing изменения автоматизированной системы управления полетом на 737 MAX", - говорится в документе.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что в ходе полетов воздушные суда продемонстрируют ряд маневров. Кроме того, будет протестирована измененная защитная система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - система улучшения характеристик маневренности), сбои в работе которой привели к катастрофам. Испытания будут проходить преимущественно в небе над штатом Вашингтон и продлятся как минимум три дня.

В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух авиакатастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами крушения самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.