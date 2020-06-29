Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тыс.

Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в воскресенье достигло 500 108 . Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (более 125,7 тыс.), Бразилию (более 57 тыс.) и Великобританию (более 43,6 тыс.).

К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 10 млн человек. Больше всего случаев инфицирования - 2 539 544 - выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (1 313 667), Россия (633 542) и Индия (528 859).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.