Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой. Большинство из них не наблюдали увеличения уровня радиации, сообщает во вторник МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению этой международной организации, ко вторнику в общей сложности 37 государств европейского региона добровольно сообщили МАГАТЭ, что "на их территории не было событий, которые могли бы привести к выбросу". Эти страны также предоставили информацию о своих собственных измерениях.

К списку из 29 европейских государств, которые предоставили такую информацию в понедельник, во вторник добавились Дания, Италия, Македония, Россия, Словакия, Хорватия, Швейцария, Кипр. В дополнение к странам Европы информацию об отсутствии соответствующих событий предоставили Кувейт, Марокко, США, которые сделали это по собственной воле наряду с Алжиром, Грузией, ОАЭ и Таджикистаном. В итоге, кроме Эстонии, Финляндии и Швеции ни одна из стран, которые в настоящее время предоставили данные МАГАТЭ, не заявила об обнаружении повышенного уровня радиоактивных изотопов.

29 июня МАГАТЭ заявило, что небольшое повышение уровня концентрации радиоактивных изотопов над Северной Европой не угрожает здоровью человека и окружающей среде. Агентство продолжает определять возможный источник радиационного выброса.