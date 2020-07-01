В мире выявлено более 10,3 млн заразившихся коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,3 млн, более 506 тыс. человек умерли. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ВОЗ поступили сведения о более чем 10,3 млн случаях заболевания, умерли свыше 506 тыс. человек", - сказал он.

"За последнюю неделю число новых случаев ежедневно превышало 160 тыс.", - отметил глава ВОЗ, добавив, что 60% всех случаев заражения в мире были зафиксированы за последний месяц.

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал "выявлять, изолировать, проводить тестирование и лечение" пациентов, а также отслеживать их контакты. Кроме того, он отметил важность обеспечения медицинских работников средствами для борьбы с коронавирусом и подготовки персонала. По его словам, страны, которые применяют такой "всеобъемлющий подход", смогли остановить распространение вируса.

Вместе с тем, глава ВОЗ не исключил новых вспышек коронавируса в связи с отменой во многих государствах мер, введенных из-за пандемии. Он призвал сдерживать локальные очаги инфекции "и избегать повторного введения широкомасштабных ограничений". При этом Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что в некоторых странах используются "не все имеющиеся инструменты", а применяется "фрагментарный подход".