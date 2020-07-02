Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса

Разработка 141 вакцин от нового коронавируса ведется на данный момент во всем мире, некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха. Об этом говорится в статье генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, опубликованной в среду в газете The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США были важнейшим партнером ВОЗ с момента создания организации в 1948 году. Мы вместе работали над тем, чтобы улучшить жизнь миллионов людей по всему миру, - отмечается в публикации. - Если США вернутся к этой жизненно важной работе, то мы не должны мыслить в рамках того, кто пострадает или что будет потеряно. Поскольку последствия затронут всех". По его мнению, пандемия коронавируса показала, как международное сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса здравоохранения. "Мы не только далеки от ликвидации рисков, которые представляет этот коварный вирус, но большинство людей по-прежнему подвержены инфекции".

Гендиректор ВОЗ отметил, что разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в сети. "Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеры [среди разработчиков] могут быть в месяцах от успеха. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это", - добавил он.

Гебрейесус выразил тревогу, что мир остается крайне незащищенным перед будущими угрозами в сфере здравоохранения. Гендиректор пояснил, что идет борьба с менее заметной пандемией устойчивости к противомикробным препаратам.