Почти 164 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 164 тыс., превысив 10,35 млн. При этом, согласно опубликованным в ночь на четверг данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 508 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 1 июля в мире были зарегистрированы 10 357 662 инфицированных и 508 055 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 163 939, число умерших увеличилось на 4 188. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 163 865 новых случаев заражения и 3 946 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 5 218 590. За сутки этот показатель вырос на 81 885. Количество умерших там увеличилось на 2 189 и достигло 249 318. В Европе насчитывается 2 728 059 заразившихся и 197 874 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 27 624, количество умерших увеличилось на 615.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 077 426, зафиксировано 24 970 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 19 371, умерли 547 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 573 393. Далее следуют Бразилия (1 368 195), Россия (654 405), Индия (585 493), Великобритания (312 658), Перу (282 365), Чили (279 393), Испания (249 271), Италия (240 578) и Иран (227 662).