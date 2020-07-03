Ученые из Швеции представили модель для прогнозирования уровня солнечного излучения

Исследователи Университета Уппсалы в Швеции разработали новую математическую модель для предсказания изменений уровня солнечного излучения. Новое решение позволяет составлять прогнозы выработки энергии солнечными электростанциями с высокой точностью. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило издание Solar Daily.

"Новая модель служит для предсказания уровня излучения солнечной энергии на горизонте в одну минуту, час или день. Она проста в обучении и использовании, но при этом обеспечивает рекордно высокий уровень точности, что было продемонстрировано на практике на реальных данных. Результаты прогнозирования были сопоставлены с предсказаниями пяти эталонных моделей отрасли и оказались наиболее достоверными", - сказал руководитель проекта Йоаким Мунхаммар.

Решение основано на скрытой марковской модели (СММ) - статистическом подходе, в рамках которого происходит имитация марковского процесса с неизвестными параметрами для предсказания неизвестных переменных на основе наблюдаемых. Данный процесс носит случайный характер и предполагает, что эволюция зависимой переменной не зависит от предыдущих событий при условии, что текущее положение зафиксировано. Модель делит солнечное излучение на уровни и рассчитывает вероятность возникновения каждого из них, сопоставляя прогноз и фактическое значение в процессе обучения.

В настоящее время ученые нацелены на поиск новых областей применения модели и повышения экономической эффективности разработанного подхода.