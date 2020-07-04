В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат против COVID-19
Единственным «обнадеживающим» противовирусным препаратом против коронавируса нового типа на данный момент является «Ремдесивир», заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
В ходе тестирования «Ремдесивир» позволил добиться сокращения случаев госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, однако его применение не привело к снижению смертности, отметила представитель ВОЗ.
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