В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат против COVID-19

Единственным «обнадеживающим» противовирусным препаратом против коронавируса нового типа на данный момент является «Ремдесивир», заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе тестирования «Ремдесивир» позволил добиться сокращения случаев госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, однако его применение не привело к снижению смертности, отметила представитель ВОЗ.