Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 июля превысило 11 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 11 049 505 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 207 тысяч. За весь период пандемии скончались 524 677 инфицированных, 5,8 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,79 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,53 миллиона человек), Россия (666,9 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (625,5 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (295 тысяч). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Испания, Мексика и Италия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 129 432 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.