ВОЗ: За сутки в мире выявили почти 169 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 8 июля 2020 23:30 (UTC+04:00)
ВОЗ: За сутки в мире выявили почти 169 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 169 тыс., превысив 11,6 млн. При этом, согласно опубликованным в среду вечером данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и составило свыше 539 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 8 июля в мире было зарегистрировано 11 669 259 инфицированных и 539 906 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 168 957, число умерших увеличилось на 4 147. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 172 512 случаев заражения и 3 419 летальных исхода.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 6 004 685. За сутки этот показатель вырос на 89 134. Число умерших там увеличилось на 2 092 и достигло 268 828. В Европе насчитывается 2 827 789 заразившихся и 201 255 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 941, количество умерших увеличилось на 604.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 204 698, зафиксировано 28 664 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 078, умерли 562 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 923 432. Далее следуют Бразилия (1 623 284), Индия (742 417), Россия (700 792), Перу (305 703), Чили (301 019), Великобритания (286 353), Мексика (261 750), Испания (252 130), Иран (245 688).

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