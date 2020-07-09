В работе TikTok произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в нескольких странах. Об этом сообщается в четверг на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, сбои начались с 14:09 по времени Восточного побережья США. О проблемах поступают отчеты из многих штатов США, из стран Европы. В других регионах мира также информируют о сбое, однако сообщений из них приходит меньше.
У 93% сообщивших о неполадках пользователей наблюдаются проблемы с просмотром видео. 3% не могут опубликовать файлы в соцсети, еще 2% не могут зайти в свою учетную запись.
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