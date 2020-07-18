В мире за сутки выявили более 237 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 237 тыс., превысив 13,6 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в пятницу вечером данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 5,6 тыс., превысив 585 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 17 июля в мире было зарегистрировано 13 616 593 инфицированных и 585 727 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 237 743, число умерших увеличилось на 5 682. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки был выявлен 226 181 случай заражения и 5 579 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 7 154 840. За сутки этот показатель вырос на 137 989. Число умерших там увеличилось на 3 554 и достигло 297 855. В Европе насчитываются 3 008 972 заразившихся и 205 482 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 719, количество умерших увеличилось на 476.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 346 982, зафиксирован 33 281 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 089, умерли 505 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 472 659. Далее следуют Бразилия (1 966 748), Индия (1 003 832), Россия (759 203), Перу (337 724), ЮАР (324 221), Чили (323 698), Мексика (317 635), Великобритания (292 556) и Иран (267 061).