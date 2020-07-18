Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в субботу 14 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, коронавирусом заразился 14 037 021 человек, из них 600 665 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 638 002) приходится на США, далее следуют Бразилия (2 046 328) и Индия (1 003 832).

Россия занимает четвертое место по количеству зафиксированных случаев. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 759 203 случая заражения, выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123.