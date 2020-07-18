Генсек ООН инициировал "Новый глобальный договор" для более справедливого мироустройства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил миру масштабную инициативу по борьбе с неравенством - "Новый глобальный договор", целью которого будет создание более справедливого мироустройства на планете. Свою стратегическую инициативу он представил в субботу, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия коронавируса обнаружила печальный разрыв между собственными интересами и интересами общества, а также огромные пробелы в структурах управления и этических рамках", - заявил генсек. "Чтобы ликвидировать эти пробелы и сделать возможным заключение нового общественного договора, нам нужен новый глобальный договор, обеспечивающий более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне", - подчеркнул он.

По мнению главы ООН, еще один фактор - антирасистское движение, распространившееся из США по всему миру после убийства Джорджа Флойда, - стал признаком того, что люди устали. "Они устали от неравенства и дискриминации, на основании которой к людям относятся как к преступникам из-за их цвета кожи, устали от структурного расизма и систематической несправедливости, которые лишают людей их основных прав человека, - продолжил он. - Эти движения указывают на два исторических источника неравенства в нашем мире: колониализм и патриархат".

Генсек отметил, что прежняя модель социального договора в современном мире фактически перестала работать. "Коронавирус сравнивают с рентгеновским лучом, обнаруживающим трещины в хрупком скелете обществ, которые мы построили, - сказал он. - Он высвечивает повсеместные заблуждения и ложь". "Ложь о том, что свободные рынки могут обеспечить здравоохранение для всех, выдумку о том, что неоплачиваемая работа по уходу - это не работа, иллюзию того, что мы живем в пострасистском мире, миф о том, что все мы в одной лодке", - перечислил глава организации.