Генсек ООН: "Борьба с пандемией неравенства: Новый общественный договор для новой эпохи"

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал статью под названием "Борьба с пандемией неравенства: Новый общественный договор для новой эпохи", передает Trend.

"Различия в силе влияния на международные дела, расизм, дискриминация по признаку пола и неравенство в доходах — все эти проявления неравенства угрожают нашему благополучию и нашему будущему. Для того, чтобы положить конец неравенству и преодолеть его последствия, нам крайне необходимо выработать новое мышление.

Мы часто слышим слова о том, что вместе с приливной волной экономического роста все суда поднимаются с мели. Когда же речь идет о росте неравенства, то эта волна способна все суда потопить. Широко распространенное неравенство стало одним из факторов, вызвавших глобальную нестабильность, которая обусловила уязвимость мира перед COVID-19, и появились силы, которые эту ситуацию используют в своих интересах.

С приходом этого вируса обнажились все формы неравенства. Он представляет самую большую опасность для здоровья наиболее уязвимых групп населения, а его социально-экономические последствия сильнее всего бьют по тем, кто в наименьшей степени способен с ними справиться. Если мы не примем меры немедленно, то еще 100 миллионов человек могут скатиться в пропасть крайней нищеты и мы можем столкнуться с голодом небывалых масштабов.

Люди повсеместно выступали против неравенства и до COVID-19. В период 1980–2016 годов на долю 1 процента самых богатых людей в мире приходилось 27 процентов общего совокупного роста доходов. Но уровень доходов — не единственное мерило неравенства. Возможности, которые людям предоставляются в жизни, зависят от их пола, семейного положения, этнического происхождения, расовой принадлежности, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов. Многочисленные проявления неравенства пересекаются и усиливают друг друга от поколения к поколению, определяя жизнь и чаяния миллионов людей еще до их рождения.

Приведу лишь один пример: более 50 процентов 20-летних граждан в странах с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала обучаются в высших учебных заведениях. В странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет 3 процента. Еще страшнее то, что около 17 процентов детей, родившихся в этих странах 20 лет назад, уже умерли.

Недовольство, подпитывающее возникшие в последнее время общественные движения, от антирасистской кампании, охватившей весь мир после убийства Джорджа Флойда, и до выступлений отважных женщин, бросивших вызов могущественным мужчинам, которые обращались с ними неподобающим образом, — это еще одно свидетельство полного разочарования в существующем положении вещей. А два тектонических сдвига нашего времени — цифровая революция и климатический кризис — угрожают еще глубже укоренить неравенство и несправедливость.

COVID-19 — это подлинная человеческая трагедия. Но она же и создала для нынешних поколений возможность построить более равноправный и устойчивый мир, основанный на двух основополагающих идеях: новый общественный договор и новый глобальный курс.

Новый общественный договор объединит правительства и народы различных стран, гражданское общество, деловые круги и другие силы вокруг единой цели.

Образование и цифровые технологии должны быть двумя важными факторами, открывающими и уравнивающими возможности, поскольку они позволяют учиться приобретать знания на протяжении всей жизни, адаптироваться и осваивать новые навыки, необходимые для экономики, основанной на знаниях.

Нам необходимы справедливое налогообложение доходов и имущества, а также принципиально новая политика социальной защиты, предусматривающая создание систем социальной защиты, включая всеобщее медицинское обеспечение и возможность получения всеми универсального базового дохода.

Для того чтобы Новый общественный договор стал возможным, нам нужен Новый глобальный курс, который обеспечивал бы более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне.

Новый глобальный курс должен основываться на справедливой глобализации, на правах и достоинстве каждого человека, на жизни в гармонии с природой, на уважении прав будущих поколений и на успехе, измеряемом не столько экономическими показателями, сколько человеческими.

Нам необходимо глобальное управление, основанное на полномасштабном, всеобъемлющем и равноправном участии в глобальных структурах. Развивающиеся страны должны иметь более весомый голос в глобальных структурах — от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций до советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка и в других организациях.

Нам нужна более всеохватная и сбалансированная система многосторонней торговли, которая позволяла бы развивающимся странам продвигаться вверх в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек.

Реформа долговой архитектуры и доступ к приемлемым по стоимости кредитам должны создать бюджетное пространство для направления инвестиций в «зеленую», справедливую экономику.

Новый глобальный курс и Новый общественный договор позволят вернуть мир на путь реализации обещаний, закрепленных в Парижском соглашении об изменении климата, и достижения целей устойчивого развития — нашего согласованного на глобальном уровне видения мира и процветания на здоровой планете к 2030 году.

Наш мир переживает переломный момент. Но, борясь с неравенством на основе Нового общественного договора и исходя из Нового глобального курса, мы сможем найти путь в лучшее завтра", - говорится в статье.

