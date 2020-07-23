Хакеры получили доступ к сообщениям 36 известных аккаунтов в Twitter после взлома

Хакеры, осуществившие на прошлой неделе взлом 130 аккаунтов известных людей и компаний в Twitter, получили доступ к личным сообщениям 36 из них. Об этом в среду сообщила техподдержка соцсети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы полагаем, что хакеры получили доступ ко входящим личным сообщениям до 36 из 130 подвергшихся атаке владельцев учетных записей, в том числе одного выборного должностного лица из Нидерландов", - говорится в сообщении. Отмечается, что информации о получении злоумышленниками сведений о переписке, принадлежащей кому-либо еще из бывших или нынешних чиновников, пока нет.

15 июля на страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter появились тексты приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно информации агентства Bloomberg, хакерам удалось получить более $120 тыс.

В числе взломанных оказались аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.