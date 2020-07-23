Ученые объяснили агрессивность комаров

Ученые из Принстонского университета объяснили агрессивность комаров глобальным потеплением и урбанизацией, сообщает журнал Current Biology, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые исследовали желтолихорадочных комаров, которые чаще всего переносят вирус Зике, лихорадку денге, желтую лихорадку и вирус чикунгунья.

Исследователи собрали комариные яйца в 27 местах, а после проследили вкусовые предпочтения личинок. Обнаружилось, что комары из густонаселенных районов чаще предпочитают человеческую жертву, чем их сородичи.

«Стремительная урбанизация может спровоцировать еще большее число комаров кусать людей во многих городах к югу от Сахары в предстоящие 30 лет», — говорится в исследовании.