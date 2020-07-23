Ученые объяснили агрессивность комаров

В мире 23 июля 2020 22:11 (UTC+04:00)
Ученые объяснили агрессивность комаров

Ученые из Принстонского университета объяснили агрессивность комаров глобальным потеплением и урбанизацией, сообщает журнал Current Biology, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые исследовали желтолихорадочных комаров, которые чаще всего переносят вирус Зике, лихорадку денге, желтую лихорадку и вирус чикунгунья.

Исследователи собрали комариные яйца в 27 местах, а после проследили вкусовые предпочтения личинок. Обнаружилось, что комары из густонаселенных районов чаще предпочитают человеческую жертву, чем их сородичи.

«Стремительная урбанизация может спровоцировать еще большее число комаров кусать людей во многих городах к югу от Сахары в предстоящие 30 лет», — говорится в исследовании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Суд в США вновь отпустил из тюрьмы под домашний арест бывшего юриста Трампа
Суд в США вновь отпустил из тюрьмы под домашний арест бывшего юриста Трампа
Трамп заявил Путину о надежде избежать трехсторонней гонки вооружений с Россией и Китаем
Трамп заявил Путину о надежде избежать трехсторонней гонки вооружений с Россией и Китаем
Число человек с коронавирусом в США превысило отметку в 4 млн
Число человек с коронавирусом в США превысило отметку в 4 млн
Loading Bars
Лента новостей
Ученые объяснили агрессивность комаров В мире 22:11
Суд в США вновь отпустил из тюрьмы под домашний арест бывшего юриста Трампа США 21:56
Лавров и Чавушоглу обсудили эскалацию на границе Азербайджана и Армении Нагорно-карабахский конфликт 21:43
Трамп заявил Путину о надежде избежать трехсторонней гонки вооружений с Россией и Китаем США 21:35
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 206 тысяч Турция 21:25
Число человек с коронавирусом в США превысило отметку в 4 млн США 21:21
СМИ: бой Майка Тайсона и Роя Джонса - младшего запланирован на 12 сентября Спорт 21:13
Путин провел телефонный разговор с Трампом Россия 21:06
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО) Политика 20:59
Минобразования Азербайджана прокомментировало некоторые вопросы в связи с конкурсом по приему на работу учителей Общество 20:45
Состоялась церемония увольнения в запас азербайджанских военнослужащих (ФОТО) Политика 20:33
В Австралии прошла акция протеста азербайджанцев против последних военных провокаций Армении (ФОТО) Политика 20:28
Завотделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с председателем партии "Вахдат" Политика 20:18
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает конкретных предложений от сопредседателей по предметным переговорам по карабахскому конфликту Политика 20:09
Захарова: Россия предпринимает конкретные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на азербайджано-армянской границе Политика 19:14
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 19:10
В минувшем году выросли поставки азербайджанской нефти в Турцию Энергетика 18:40
Азербайджанцы провели в Техасе акцию протеста против фашистских действий армян (ФОТО) Политика 18:24
Платежная платформа Азербайджана представит новые продукты для МСБ ИКТ 18:18
На вершине горы Агрыдаг установлен плакат с лозунгом "Карабах — это Азербайджан!" Политика 18:13
Состоялась видеоконференция с участием волонтеров азербайджанской диаспоры Политика 17:59
Бахрам Багирзаде - последний тест на коронавирус оказался отрицательным Социум 17:55
Несогласные с результатами выпускных экзаменов в Азербайджане могут обратиться в ГЭЦ до 24 июля Общество 17:51
Посол Чехии решительно осудил провокацию Армении в направлении Товузского района Азербайджана Политика 17:45
Представлена новая система приема в музыкальные школы и центры искусств Баку (ФОТО) Социум 17:43
ГЭЦ Азербайджана: Из-за высокой температуры трое учащихся не были допущены на экзамены Общество 17:31
В результате нападений армян за рубежом пострадали 40 азербайджанцев (ФОТО) Политика 17:22
Очередной спецрейс: Граждане Грузии вернулись из Парижа Грузия 17:19
В Греции несколько сотен человек покинули свои дома из-за лесного пожара Европа 17:02
Большинство евродепутатов выразило недовольство согласованным на саммите ЕС планом бюджета Европа 16:59
В Азербайджане число вылеченных от коронавируса достигло почти 21 тысячи человек Общество 16:50
В Ираке вновь заработали аэропорты Арабские страны 16:47
Израильские ученые проведут в Индии испытания новой технологии диагностики коронавируса Израиль 16:43
Депутаты Сейма Латвии осудили провокации Армении Нагорно-карабахский конфликт 16:40
Более 2 тысяч митингующих в Испании выступили против плана Airbus по сокращению работников Европа 16:35
В отношении производителей алюминиевой ленты Азербайджана примут антидемпинговые меры Бизнес 16:34
На полимерном заводе Туркменистана произведено продукции на сумму более 3 млн манатов Бизнес 16:17
В ЕС заявили, что Лондон не показал готовность достичь соглашения с Брюсселем Европа 16:14
Экспорт свежей хурмы из Азербайджана превысил $25 млн Бизнес 16:08
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Армения должна знать, что любая ее провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху Политика 16:05
ПРООН в Туркменистане объявляет тендер на закупку оборудования для энергоаудита Тендеры 15:59
Страховые премии СК A-Qroup в I полугодии выросли на 30% Экономика 15:59
Грузоперевозчики Китая не будут ездить по Казахстану Казахстан 15:50
ТКНПЗ Туркменистана продлевает тендер на капитальный ремонт Тендеры 15:47
Дикие животные, содержавшиеся в центре семейного отдыха в Агстафе, будут отпущены на волю (ФОТО) Общество 15:45
В селах Грузии расширяется доступ к высококачественному интернету Грузия 15:44
Профицит госбюджета Азербайджана превысил 250 млн манатов Финансы 15:41
МИД Ирана: Недавние пожары в стране не произошли из-за кибератак Политика 15:38
В больницах Азербайджана для коронавирусных пациентов врачами работают около 250 резидентов АМУ Общество 15:37
Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился Финансы 15:34
ANAMA обезвредила снаряд, выпущенный ВС Армении по Товузскому району (ФОТО) Происшествия 15:32
Армения сообщила о гибели своего военнослужащего Армения 15:28
Граждане пишут Президенту: Мы всегда верим в Вас и поддерживаем Вашу политику Политика 15:22
Шотландия потеряла $5 млрд в результате выхода Великобритании из ЕС Европа 15:10
«Мы строим комплексы, в которых сами мечтаем жить» (ФОТО) Экономика 15:10
Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой: В 25 странах проведено 56 акций Политика 15:00
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию в минувшем году Энергетика 14:52
В Казахстане заявили, что недооценили масштабы распространения коронавируса Казахстан 14:47
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Эрзурум Транспорт 14:46
Кыргызстан сократил импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 14:41
Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева Нагорно-карабахский конфликт 14:36
Китай продолжал импортировать турецкую сталь в период пандемии Бизнес 14:34
В Баку завтра воздух прогреется до 34 градусов тепла Общество 14:34
Афганистан стал активным участником биржи Туркменистана в июне Туркменистан 14:30
Власти Армении способны вовлечь в свои грязные дела армянские террористические организации — МИД Азербайджана Политика 14:28
AzerGold привлекает услуги по взрывным работам в Дашкесанском районе Азербайджана Тендеры 14:24
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с провокациями армян за рубежом Политика 14:24
В Туркменистане внедряют водосберегательные технологии Бизнес 14:20
МИД: Против армии Азербайджана применено оружие производства Сербии Политика 14:10
Севиндж Агасиева представила патриотический проект "Марш Возрождения " (ВИДЕО) Культура 14:08
В Иране заявили о возобновлении регулярного еженедельного авиасообщения с Китаем Экономика 14:02
В Азербайджане из-за пандемии сократились все виды пассажироперевозок Транспорт 14:01
Access Bank увеличил активы Финансы 13:53
Расходы госбюджета Азербайджана выросли Финансы 13:47
В Азербайджане построят завод по выпуску высокотехнологичных павильонов для автобусных остановок Экономика 13:37
В Азербайджане снизилась потребность в мясных продуктах Экономика 13:37
Халаф Халафов: Полиция США будет детально расследовать акт вандализма против азербайджанцев Политика 13:31
Иран за первое полугодие сократил импорт турецкой химпродукции Бизнес 13:22
Доходы в госбюджет Азербайджана по линии ГТК сократились Финансы 13:12
Выездная "Служба ASAN" оказала услуги сыну погибшего азербайджанского военнослужащего Общество 13:06
Центробанк Узбекистана оставил основную ставку без изменений — 15% Узбекистан 13:05
При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО) Политика 13:03
«Туркменнебит» Туркменистана перевыполнил полугодовой план по добычи нефти Энергетика 12:52
Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО) Политика 12:34
Еврейская община Болгарии распространила заявление в связи с последней провокацией Армении Политика 12:30
США активно импортирует турецкую сталь Бизнес 12:22
В России за сутки коронавирусом заразились 5 848 человек Россия 12:22
Казахстан увеличивает импорт химпродуктов из Турции Бизнес 12:22
За последние сутки в Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 12:18
Минфин Азербайджана о доходах госбюджета в первом полугодии 2020 года Финансы 12:18
ТВЭЛ поставляет ядерное топливо для АЭС "Бушер" в Иране под контролем МАГАТЭ Ядерная программа 12:18
SOFAZ за первое полугодие текущего года перевел в госбюджет более 5 млрд манатов Финансы 12:13
Состоялось заседание подкомиссии по экономике в рамках трехстороннего формата сотрудничества «Узбекистан-США-Афганистан» Узбекистан 12:10
В Узбекистане крупные подрядчики резко нарастили объем стройработ Узбекистан 12:04
Российская компания содействует возведению селезащитных сооружений в Туркменистане Бизнес 11:54
В Товузе оценивается ущерб, причиненный в результате обстрела ВС Армении (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:53
Туркменистан и Бахрейн могут расширить сотрудничество между предпринимателями Бизнес 11:44
План выхода Азербайджана из экономического кризиса опирается на увеличение реальных доходов населения Бизнес 11:39
В Армении за сутки зарегистрировано 469 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:38
Госкомитет Азербайджана обратился с призывом к гражданам в связи с военными провокациями Армении Общество 11:28
Все новости