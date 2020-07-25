Американские ученые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19 у человека

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в столичном округе Колумбия создали миниатюрный прибор, позволяющий практически мгновенно обнаруживать у человека наличие коронавируса, либо следы антител, образовавшихся в организме в ответ на этот возбудитель в случае, если пациент уже переболел данной инфекцией. Примечательно, что работа детектора основана на методе цветовой спектроскопии, а результаты тестирования пациент может получить на специальном приложении к телефону. О работе исследователей сообщил специализированный портал MedicalXpress, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Детектор, состоящий из проводников толщиной в прядь человеческих волос и покрытый тончайшим слоем золота, способен реагировать на вещества в газообразном состоянии и сигнализировать о них изменением цвета индикатора.

В свою очередь искусственный интеллект, проанализировав реакцию детектора, способен определить, что за вещество находится в крови человека.

"Во время пандемии подобного рода экспресс-тесты очень важны, - отмечает автор разработки, профессор компьютерной инженерии Университета Джорджа Вашингтона Мона Заглул. - Наши сотрудники смогли откалибровать прибор таким образом, чтобы выявлять наличие в крови коронавируса, таким же образом, как и антитела в кровяном русле, сформировавшиеся у переболевших СOVID-19 пациентов".

Технически это выглядит достаточно просто, пояснила ученый. Для этого необходимо обработать детектор раствором, содержащим протеины, которые специфически связаны с коронавирусом. Если человек инфицирован SARS CoV-2, то вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, способен изменять цвет индикатора. Запечатлев оптические метаморфозы на мобильный телефон, пациент тут же получает ответ, является ли он носителем вируса или нет.

"Данное устройство особенно необходимо сейчас, когда от того, как быстро медики смогут выявить инфицированных, зависит и успех в лечении и - самое главное - возможность предотвратить распространение опасной инфекции, - поясняет соавтор изобретения, доктор Жанна Джордан из Школы общественного здравоохранения Института Милкена в Санта-Монике (штат Калифорния). - Мы должны вооружить практических медицинских работников, социальные службы техникой, способной помочь в каждодневной работе врачей".

Заглул, в свою очередь, уверена, что с помощью искусственного интеллекта и разработанного детектора можно будет обрабатывать обширные базы данных по количеству и составу выявленных больных и носителей коронавируса. "Специалисты и пациенты смогут загружать информацию прямо в облако", - уточняет профессор.