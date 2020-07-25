Четыре человека погибли при крушении самолета в Альпах

По меньшей мере четыре человека погибли в субботу при крушении небольшого туристического самолета в Швейцарских Альпах.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, жертвами инцидента стали граждане Швейцарии и Австрии.