Власти Колумбии сообщили о захвате одного из лидеров бывшей повстанческой группировки

Представителям правоохранительных органов Колумбии удалось захватить одного из лидеров бывшей леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Об этом в субботу сообщил президент южноамериканской страны Иван Дуке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция Колумбии сообщила, что в муниципалитете Майкао, департамента Гуахира (расположен на севере страны) был нанесен серьезный удар по криминальным структурам. Был захвачен Франсиско Дуранго Усуга, известный под псевдонимами Ариэль или Фрита", - написал Дуке в своем Twitter.

Президент Колумбии добавил, что в августе прошлого года пойманный преступник вместе с другими повстанцами объявил о намерении вернуться к вооруженной борьбе.

В конце августа 2019 года на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с выступлением одного из лидеров группировки Ивана Маркеса, во время которого он объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе. На записи видно, что лидера РВСК окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляже. Маркес в своей речи сообщил, что видео было снято в колумбийской Амазонии.