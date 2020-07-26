У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

В мире 26 июля 2020 06:06 (UTC+04:00)
У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в воскресенье у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 2561 км к востоку от города Ушуая (провинция Огненная Земля, Аргентина). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.

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