У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в воскресенье у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 2561 км к востоку от города Ушуая (провинция Огненная Земля, Аргентина). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Данные об угрозе цунами не поступали.
На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.
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