ВОЗ: За сутки в мире выявлены более 200 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,78 млн, увеличившись за сутки более чем на 200 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 5 тыс. и превысило 640 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 26 июля в мире был зарегистрирован 15 785 641 инфицированный и 640 016 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 200 625, число умерших увеличилось на 4 823.

Днем ранее было выявлено 284 083 случая заражения и 6 270 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 8 385 810. За сутки этот показатель вырос на 93 499. Число умерших там увеличилось на 2 890 и достигло 332 589. В Европейском регионе зарегистрированы 3 216 335 заразившихся и 210 261 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 287, умерли 311 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 732 248, зафиксированы 39 786 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 53 254, летальных исходов - на 793.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 009 808. Далее следуют Бразилия (2 343 366), Индия (1 385 522), Россия (812 485), ЮАР (434 200), Мексика (378 285), Перу (375 961), Чили (343 592), Великобритания (298 685) и Иран (288 839).