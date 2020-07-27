Netflix анонсировал приквел к сериалу "Ведьмак"
Netflix официально объявил о начале работы над новым приквелом сериала по вселенной "Ведьмака". Информацию об этом компания опубликовала в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Действия в сериале, получившем название The Witcher: Blood Origin, разворачиваются за 1200 лет до появления Геральта из Ривии. В сюжете будет рассказано о том, как появились ведьмаки.
Шоураннером выступит Деклан де Барра, исполнительным продюсером станет Лорен Хиссрич.
Проект включает в себя шесть серий. Даты завершения работ над ним и выхода сериала пока не сообщаются.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В последние несколько лет интерес к профессии учителя возрос, так как сегодня учителя получают более хорошую зарплату
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что азербайджанскому обществу веками удавалось хранить семейные ценности
Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности
Итальянская пресса тиражирует публикации о зверствах армян против азербайджанцев в различных странах
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы безработица в Азербайджане стремительно росла, хотя в условиях пандемии она растет во всех странах
Президент Ильхам Алиев: Наша страна развивается так стремительно, что подготовка кадров не может развиваться в соответствии с промышленным, экономическим развитием страны
Президент Ильхам Алиев: Нет необходимости в подготовке специалистов по профессиям, которых через пять лет не будет
Президент Ильхам Алиев: Необходимо принять дополнительные меры в области повышения уровня образования
Президент Ильхам Алиев новоназначенному министру образования: Вы молоды, ваше назначение одновременно является очередным проявлением доверия, оказываемого молодежи
Бахрам Багирзаде выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Представители СМИ выражают Президенту Ильхаму Алиеву признательность за заботу о печати и журналистах
Первые фото Бахрама Багирзаде с врачами-спасителями: Низкий вам поклон, бесценные Герои Азербайджана! (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования (ФОТО)
Военная авантюра Армении за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна - посол
Узбекистан и Иран создают рабочую группу по реализации договоренностей по конкретным направлениям сотрудничества
В американской прессе опубликована статья генконсула Азербайджана о вандализме армян в Лос-Анджелесе