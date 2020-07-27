Жертвами коронавируса стали более 650 тысяч человек на планете
Жертвами пандемии коронавируса стали более 650 тыс. человек по всему миру, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, по состоянию на 22.04 (GMT+4) от COVID-19 скончались 650 029 человек.
Общее число заражений на Земле достигло 16 330 977, выздоровели после заражения 9 439 204 пациента.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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