Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июля

В мире 28 июля 2020 08:55 (UTC+04:00)
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 28 июля превысило 16,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайтепередает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 16 426 919 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 225 тысяч. За весь период пандемии скончались 653 353 инфицированных, более 9,5 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных приближается к 4,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (2,4 миллиона человек), Индия (1,4 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (816 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (452 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 148 201 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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