В мире за сутки выявили более 226 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 16,34 млн, увеличившись за сутки более чем на 226 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 4 тыс. и приблизилось к 651 тыс.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 28 июля в мире были зарегистрированы 16 341 920 инфицированных и 650 805 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 226 783, число умерших увеличилось на 4 153.

Днем ранее были выявлены 254 274 случая заражения и 5 490 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 8 728 962. За сутки этот показатель вырос на 118 828. Число умерших там увеличилось на 2 212 и достигло 339 651. В Европейском регионе зарегистрированы 3 261 042 заразившихся и 210 897 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 26 311, умерли 368 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 838 380, зафиксированы 41 366 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 52 235, летальных исходов - на 751.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 209 509. Далее следуют Бразилия (2 419 091), Индия (1 483 156), Россия (823 515), ЮАР (452 530), Мексика (390 516), Перу (384 797), Чили (347 923), Великобритания (300 115) и Иран (293 606).