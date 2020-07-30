ВОЗ призвала все страны присоединиться к схеме COVAX по вакцине от коронавируса

Страны, присоединившиеся к инициативе COVAX, обладают более высокими шансами для получения доступа к вакцине от коронавируса. Об этом заявила в четверг на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, инициатива COVAX направлена на то, чтобы гарантировать быстрый и равный доступ к вакцине от коронавируса, когда он будет изготовлена. "Любая страна, поддерживающая данную инициативу, обладает более высокими шансами на получение вакцины", - подчеркнула Сваминатан, добавив, что чем больше государств присоединяться к схеме, тем успешнее она будет работать.

"Нам необходимо изменить то, как осуществляется поставка вакцин, и применить новый подход для этой эпидемии", - добавила она.

К настоящему моменту более 75 стран выразили интерес или присоединились к инициативе, запущенной совместно ВОЗ, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). Ее цель заключается в распределении не менее 2 млрд доз эффективных и одобренных вакцин к концу 2021 года.