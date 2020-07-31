ВОЗ: В мире за сутки выявили более 253 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 16,81 млн, увеличившись за сутки более чем на 253 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 6 тыс. и превысило 662 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 30 июля в мире были зарегистрированы 16 812 755 инфицированных и 662 095 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 253 793, число умерших увеличилось на 5 999.

Днем ранее были выявлены 215 127 случаев заражения и 5 274 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 8 980 181. За сутки этот показатель вырос на 139 657. Число умерших там увеличилось на 3 919 и достигло 346 554. В Европе зарегистрированы 3 307 388 заразившихся и 212 079 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 23 438, умерли 460 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 949 850, зафиксированы 43 117 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 57 794, летальных исходов - на 884.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 323 160. Далее следуют Бразилия (2 483 191), Индия (1 583 792), Россия (834 499), ЮАР (471 123), Мексика (402 697), Перу (395 005), Чили (351 575), Великобритания (301 459) и Иран (298 909).