Twitter усилил меры безопасности после хакерской атаки

Руководство социальной сети Twitter усилило меры по обеспечению безопасности на время проведения расследования обстоятельств хакерской атаки, в результате которой в середине июля были взломаны аккаунты многих известных компаний и людей. Об этом сообщила в четверг служба поддержки Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С момента атаки мы значительно сократили доступ к нашим внутренним инструментам и системам с целью обеспечить безопасность аккаунтов на время проведения расследования", - указывается в заявлении, размещенном на сайте компании. По информации службы поддержки социальной сети, временно закрыт доступ к некоторым функциям Twitter, в том числе ограничена возможность скачивания данных учетных записей.

Всего, по сведениям службы поддержки, атаке хакеров подверглись 130 аккаунтов, 45 из них хакеры смогли использовать, чтобы разместить публикации, еще в 36 они получили доступ к личной переписке, а из семи смогли скачать личные данные пользователей.

15 июля на страницах в Twitter нескольких американских корпораций и известных людей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере.

Атакам подверглись учетные записи компаний Apple и Uber. Кроме того, взломаны были личные страницы главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы (2009-2017), бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.