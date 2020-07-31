Ураган Isaias сформировался у побережья Багамских островов

Ураган Isaias сформировался в Атлантическом океане вблизи берегов Багамских островов, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предупреждение об урагане выпущено для центральной части и юго-востока Багамских островов", - говорится в сообщении центра.

Максимальная скорость ветра урагана достигает 35,7 м/с. Isaias движется на северо-запад со скоростью 8 м/c.