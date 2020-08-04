ВОЗ: Почти 220 тыс. заразившихся коронавирусом выявлены в мире за сутки

В мире 4 августа 2020 23:57 (UTC+04:00)
ВОЗ: Почти 220 тыс. заразившихся коронавирусом выявлены в мире за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 18,14 млн, увеличившись за 24 часа почти на 220 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 4 тыс. и превысило 691 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 4 августа в мире были зарегистрированы 18 142 718 инфицированных и 691 013 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 219 862, число умерших увеличилось на 4 278.

Днем ранее были выявлены 257 677 случаев заражения и 5 810 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 9 741 727. За сутки этот показатель вырос на 111 129. Число умерших там увеличилось на 2 172 и достигло 365 334. В Европейском регионе зарегистрированы 3 425 017 заразившихся и 214 238 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 28 964, умерли 647 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 242 656, зафиксировано 47 574 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 55 641, летальных исходов - на 899.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 629 459. Далее следуют Бразилия (2 733 677), Индия (1 855 745), Россия (861 423), ЮАР (516 862), Мексика (439 046), Перу (428 850), Чили (361 493), Колумбия (317 651) и Иран (312 035).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане
Азербайджанская строительная компания о ходе работ в многоэтажном здании в Баку
Азербайджанская строительная компания о ходе работ в многоэтажном здании в Баку
Loading Bars
Лента новостей
В МВД Ливана заявили, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра Другие страны 00:47
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 70 (Обновлено) Арабские страны 00:31
На западе Канады началась эвакуация населения из-за лесных пожаров Другие страны 00:29
Чавушоглу: Двое граждан Турции получили ранения в результате взрыва в Бейруте Турция 00:19
Граждане Азербайджана не будут проходить 14-дневную самооизоляцию по прибытии в Беларусь Общество 00:12
Премьер Ливана назвал катастрофой взрыв в порту Бейрута Другие страны 00:02
ВОЗ: Почти 220 тыс. заразившихся коронавирусом выявлены в мире за сутки В мире 4 августа 23:57
Стоимость нефти WTI на торгах в США выросла после взрыва в Бейруте Энергетика 4 августа 23:47
В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства Армении Армения 4 августа 23:29
МИД: Здание дипмиссии Казахстана пострадало при взрывах в Бейруте Казахстан 4 августа 23:12
SOCAR назвала объем перевозок через порт Кулеви Энергетика 4 августа 23:10
Больницы в Бейруте не справляются с наплывом пострадавших от взрыва Другие страны 4 августа 23:03
Помощник Первого вице-президента Азербайджана дал эксклюзивное интервью об армяно-азербайджанском конфликте порталу “Agoravox” Политика 4 августа 22:48
Львиная доля экспорта Азербайджана пришлась на фрукты и овощи Бизнес 4 августа 22:30
Число погибших из-за торнадо в США выросло до двух США 4 августа 22:27
Трамп не намерен вновь вводить в США жесткие ограничительные меры США 4 августа 22:16
Бакинское метро не будет работать до 31-го августа Общество 4 августа 22:12
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 218 тысяч Турция 4 августа 21:55
СМИ: Лидер ливанской Партии Катаиб погиб в результате взрыва в Бейруте Другие страны 4 августа 21:49
Премьер Ливана объявил 5 августа днем общенационального траура после взрыва в Бейруте Другие страны 4 августа 21:39
Президент Ливана созовет заседание Высшего совета обороны страны Другие страны 4 августа 21:36
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции Турция 4 августа 21:31
В Атырауской области от коронавируса вылечились 72% пациентов Казахстан 4 августа 21:17
В Иране объявили, что 97% лекарств производится внутри страны Экономика 4 августа 21:14
Прибывшим на парламентские выборы Грузии международным наблюдателям не придется проходить карантин Грузия 4 августа 21:11
Мощный взрыв произошел в районе морского порта Бейрута (ВИДЕО) Арабские страны 4 августа 20:47
Минфин Азербайджана выделит 600 млн манатов на изменения в госбюджете Финансы 4 августа 20:34
Минфин: Изменения в госбюджете Азербайджана не будут негативно влиять на население Финансы 4 августа 20:29
В Азербайджане обсудили изменение социальных расходов в государственном бюджете Финансы 4 августа 20:20
Грузоперевозки на ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс многократно увеличились Транспорт 4 августа 20:14
В Азербайджане обсудили изменения в госбюджете (ФОТО) Финансы 4 августа 20:04
В Азербайджане продлен срок приема документов для поступления в докторантуру за рубежом Общество 4 августа 19:46
МИД Азербайджана: Специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная пандемии COVID-19, продолжает работу Политика 4 августа 19:42
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Фаттаха Гейдарова Политика 4 августа 19:36
AZAL доставил в Баку ведущих китайских медиков (ФОТО) Политика 4 августа 19:27
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Беларуси Политика 4 августа 18:54
Президент Ильхам Алиев о новом лесопарке, который будет разбит в Ясамальском районе: Дал указание снести все ограждения и передать в распоряжение граждан красивый парк Политика 4 августа 18:53
Бактрансагентство откроет пять дополнительных экспресс-маршрутов Общество 4 августа 18:44
Президент Ильхам Алиев: Если эта работа завершится к концу нынешнего года, то парк может стать хорошим новогодним подарком для жителей Политика 4 августа 18:41
Очередное шоу злословия ПНФА и т.н. "Национального совета" - В связи с карантином растет беспокойство людей, а это на руку нам (ВИДЕО) Политика 4 августа 18:40
Железная дорога Иран-Афганистан будет сдана в эксплуатацию осенью Экономика 4 августа 18:22
Американцы проявляют большой интерес к азербайджанской анимации Культура 4 августа 18:19
Банк ВТБ в Казахстане увеличил поддержку бизнеса, пострадавшего в период COVID-19 Бизнес 4 августа 18:08
Министр экономики надеется на открытие в Грузии завода «Stadler» Грузия 4 августа 18:06
Посещение пляжей в течение двух недель может сыграть особую роль в укреплении организма - эксперт Общество 4 августа 18:04
Компания SOCAR Construction заинтересована в участии в строительстве магистрального нефтепровода в Беларуси Энергетика 4 августа 17:53
За шесть месяцев 2020 года из Ливана через порты Турции перевезено свыше 7 млн тонн грузов Транспорт 4 августа 17:42
TAP расширит возможности Греции в преодолении кризисов поставок газа Энергетика 4 августа 17:41
В Газахе устраняется проблема в связи с питьевой водой и канализацией (ФОТО) Экономика 4 августа 17:41
За шесть месяцев 2020 года из Алжира через порты Турции перевезено свыше 3 млн тонн грузов Транспорт 4 августа 17:39
Обнародованы объемы перевалки грузов из США через порты Турции Транспорт 4 августа 17:38
Обнародованы объемы перевалки грузов из Болгарии через порты Турции Транспорт 4 августа 17:37
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Бандырма Транспорт 4 августа 17:34
Названы объемы перевалки грузов из Франции через порты Турции Транспорт 4 августа 17:33
В Азербайджане два спортивных комплекса преобразуются в больницы модульного типа Общество 4 августа 17:32
Азербайджанский поэт признан лучшим в России Культура 4 августа 17:30
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 588 человек Общество 4 августа 17:29
На такси из Баку в Сараево - доставить свадебное платье в отдаленную деревню (ВИДЕО) Культура 4 августа 17:18
SOCAR огласила планы по прокачке нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск на август Энергетика 4 августа 17:08
Минтруда Азербайджана: Доходы Фонда страхования от безработицы на 18% превысили прогноз Экономика 4 августа 17:07
В Азербайджане будут регистрировать оборудование для фермеров Бизнес 4 августа 16:57
Туркменистан получит кредит от ЕБРР в целях восстановления окружающей среды Финансы 4 августа 16:48
В Загатала возобновлена подача питьевой воды Общество 4 августа 16:45
История любви и репрессий в жизни Мамедрзы Шейхзаманова: Я сыграл самого себя (ФОТО/ВИДЕО) Культура 4 августа 16:40
По инициативе депутата Севиль Микаиловой жителям Худата розданы праздничные гостинцы (ФОТО) Политика 4 августа 16:39
Рассчитайся в Bravo посредством Mastercard и уезжай на новом Lexus (ФОТО) Общество 4 августа 16:34
На пляжах Абшерона проведены мониторинги Общество 4 августа 16:29
Самир Шарифов: Негативное влияние пандемии на мировую экономику привело к ухудшению платежного баланса Азербайджана Экономика 4 августа 16:27
В Газахе будет построено новое школьное здание - Распоряжение Политика 4 августа 16:25
За шесть месяцев этого года через порты Турции перевезено более 13 млн тонн гидроксида алюминия Турция 4 августа 16:14
В первом полугодии из Египта через порты Турции прошло свыше 9 млн тонн грузов Транспорт 4 августа 16:12
МВД Азербайджана о том, кому будет разрешен проезд в регионы Общество 4 августа 16:07
Расходы Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана сократятся Финансы 4 августа 16:00
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку высокотемпературного волокна Тендеры 4 августа 16:00
ВУЗ Турции закупает электроэнергию Тендеры 4 августа 15:59
Послабления должны быть постепенными в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией - депутат Общество 4 августа 15:59
Обнародованы объемы перевалки грузов из Греции через порты Турции Транспорт 4 августа 15:55
За шесть месяцев 2020 года из Израиля через порты Турции перевезено свыше 7 млн тонн грузов Транспорт 4 августа 15:53
Граждане Азербайджана смогут посмотреть "золотую коллекцию" "Союзмультфильма" Культура 4 августа 15:52
Туркменистан остается важным партнером Польши в энергетическом секторе Энергетика 4 августа 15:51
Туркменистан импортировал большой объем различных удобрений Бизнес 4 августа 15:48
TƏBİB прокомментировало высказывания о нехватке тестов для выявления коронавируса Общество 4 августа 15:46
Депутат: Разжигание армяно-азербайджанского военного конфликта вновь продемонстрировало фашистскую сущность армянской стороны Политика 4 августа 15:44
Оглашены доходы от экспорта фруктов и овощей из Азербайджана Бизнес 4 августа 15:41
Азербайджанская страховая компания İpək Yolu завершила первое полугодие с прибылью Финансы 4 августа 15:40
Япония инвестируeт в сельское хозяйство Азербайджана Бизнес 4 августа 15:37
Heritage Foundation о необходимых мерах для улучшения энергетического сектора Туркменистана Энергетика 4 августа 15:34
В Туркменистане выросли активы банка Rysgal Финансы 4 августа 15:33
Обнародованы объемы перевалки грузов из Грузии через порты Турции Транспорт 4 августа 15:25
Мощность нефтехимического производства в Иране увеличилась на 4 млн. тонн Иран 4 августа 15:22
Девелоперский бизнес в Грузии начал восстанавливаться Грузия 4 августа 15:21
Обнародованы объемы перевалки грузов из Саудовской Аравии через порты Турции Транспорт 4 августа 15:21
Великобритания стала активным участником биржи Туркменистана в июле Бизнес 4 августа 15:21
В Туркменистане завершается чеканка хлопчатника Бизнес 4 августа 15:17
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Анталья Транспорт 4 августа 15:14
В период пандемии из Италии через порты Турции перевезено свыше 8,5 млн тонн грузов Транспорт 4 августа 15:10
За шесть месяцев 2020 года из Испании через порты Турции перевезено свыше 7 млн тонн грузов Транспорт 4 августа 15:03
Минобразования Азербайджана приостанавливает прием граждан до 31 августа Общество 4 августа 15:00
Влиятельный печатный орган Мексики опубликовал статью о недавней военной провокации Армении Политика 4 августа 14:59
Черногория включила Азербайджан в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран Общество 4 августа 14:59
Все новости