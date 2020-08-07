Facebook продлила удаленный режим работы сотрудников до июня 2021 года

Сотрудники американской корпорации Facebook получили разрешение на работу в удаленном режиме до июня следующего года. Об этом сообщил в четверг портал Business Insider, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Большинство персонала Facebook было переведено на удаленный режим в конце марта, а в апреле глава компании Марк Цукерберг заявил, что она будет в числе последних из тех, которые возобновят работу в офисах по окончании пандемии нового коронавируса. 6 мая руководство Facebook разрешило всем сотрудникам по желанию продолжать работу из дома до конца года.

Неделю назад персоналу корпорации Microsoft также разрешили работать в удаленном режиме до 19 января 2021 года. Компания Google на прошлой неделе объявила, что из-за пандемии ее сотрудники продолжат работать из дома до июля будущего года.

Выручка Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, выросла во II квартале текущего года на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, составив $18,69 млрд. Чистый доход корпорации во II квартале этого года вырос на 98% по сравнению с прошлогодними показателями и достиг $5,18 млрд. Ежедневное число уникальных пользователей соцсети составило 1,79 млрд человек, продемонстрировав рост на 12% по сравнению со II кварталом 2019 года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди государств по числу как инфицированных коронавирусом, так и умерших: в стране зарегистрировано более 4,86 млн случаев заражения и 159 841 летальный исход.