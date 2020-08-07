Акции Tencent, владеющего приложением WeChat, упали на 6,75%

Торги на Гонконгской фондовой бирже проходят в пятницу в условиях падения котировок на фоне ухудшения корпоративной отчетности компаний и усиления напряженности в отношениях США и КНР. В ходе утренней сессии индекс Hang Seng сократился на 566 пунктов (2,27%) - до значения 24 364, свидетельствуют данные этой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отрицательная динамика охватила 46 из 50 "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Серьезные потери несут держатели активов, связанных с высокотехнологичным сектором.

На 6,75% - до 518 гонконгских долларов за бумагу - подешевели акции китайского интернет-гиганта Tencent. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, запрещающий проведение любых сделок с этим холдингом как владельцем популярного в КНР мобильного приложения WeChat, которое объявлено "угрозой национальной безопасности".

"Действия Трампа определенно спровоцируют китайское правительство на ответные меры, и это обернется следующим раундом санкций", - полагает аналитик компании Atta Capital Алан Ли.

Серьезные потери несут и другие высокотехнологичные компании. На 9,47% ухудшились позиции производителя полупроводниковой продукции SMIC.

Среди аутсайдеров торгов оказался также девелоперский холдинг CK Asset, который владеет офисной, жилой недвижимостью и торговыми центрами в Гонконге. Его акции упали на 8,31% после данных о сокращении чистой прибыли на 58% - до $820,6 млн в первой половине текущего года. Теряют в цене акции и других компаний, чья полугодовая корпоративная отчетность не оправдала прогнозов.