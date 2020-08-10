Состояние Тима Кука превысило миллиард долларов

В мире 10 августа 2020 23:55 (UTC+04:00)
Состояние Тима Кука превысило миллиард долларов

Состояние главы американской компании Apple Тима Кука превысило миллиард долларов в результате роста стоимости ее акций. С такой оценкой выступило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg, ссылаясь на данные экспертов, составляющих "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Bloomberg не приводит точную сумму, которой, по данным его специалистов, располагает на данный момент глава американской корпорации. При этом агентство подчеркивает, что состояние Кука превысило миллиард долларов на фоне роста стоимости акций Apple. За минувшую неделю их цена выросла на Нью-Йоркской фондовой бирже почти на 5%. Капитализация компании превышает на данный момент $1,9 трлн.

Оценка состояния Кука проводилась на основе данных из открытых источников, указывает Bloomberg. При этом эксперты агентства не исключают, что в реальности она может оказаться ниже $1 млрд ввиду того, что глава Apple мог совершать анонимные пожертвования на крупные суммы.

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