В мире за сутки выявили более 253 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 19,71 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 253 тыс. Согласно опубликованным в ночь с понедельника на вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 6 тыс. и превысило 728 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 10 августа, в мире были зарегистрированы 19 718 030 инфицированных и 728 013 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 253 409, число умерших увеличилось на 5 719.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 10 590 929. За сутки этот показатель вырос на 143 668. Число умерших там увеличилось на 3 597 и достигло 388 673. В Европейском регионе зарегистрированы 3 582 911 заразившихся и 216 693 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 627, умерли 258 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 632 773, зафиксировано 53 677 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 66 973, умерших - на 1 108.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 951 851. Далее следуют Бразилия (3 012 412), Индия (2 153 010), Россия (892 654), ЮАР (559 859), Мексика (475 902), Перу (471 012), Колумбия (376 870), Чили (373 056) и Иран (326 712).