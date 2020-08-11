Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 20 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 20 001 019, умерли 733 103 человека, выздоровели 12 209 074. Больше всего случаев заражения (5 079 941) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 035 422) и Индия (2 215 074).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 892 654 случая заражения, выздоровели 696 681 человек, умерли 15 001.
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