Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира

Китай по состоянию на 12 августа текущего года восстановил ранее прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с 50 странами мира, сообщил руководитель отдела обеспечения безопасности Управления гражданской авиации Китая У Шицзинь на брифинге, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, в настоящее время регулярные пассажирские рейсы выполняют 93 авиакомпании: 74 иностранные и 19 китайских. Они работают на 187 международных маршрутах.

Каждую неделю в Китай и из Китая выполняется 210 авиарейсов.

В то же время, по словам чиновника, пока количество рейсов, которые выполнялись до пандемии, не восстановлено.

Так, в июле в годовом исчислении оно сократилось на 34,1%, хотя в июне этот показатель равнялся 42,4%.