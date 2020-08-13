В мире за сутки выявили более 276 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 20,43 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 276 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и превысило 744 тыс.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 13 августа, в мире были зарегистрированы 20 439 814 инфицированных и 744 385 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 276 398, число умерших увеличилось на 6 933.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 10 950 220. За сутки этот показатель вырос на 151 158. Число умерших там увеличилось на 4 502 и достигло 398 229. В Европейском регионе зарегистрированы 3 668 652 заразившихся и 218 255 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 26 107, умерли 504 человека.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 830 404, зафиксировано 56 636 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 72 582, умерших - на 1 072.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 094 500. Далее следуют Бразилия (3 109 630), Индия (2 396 637), Россия (907 758), ЮАР (568 919), Мексика (492 522), Перу (489 680), Колумбия (410 453), Чили (378 168) и Иран (333 699).