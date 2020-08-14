Потускнение Бетельгейзе было вызвано выбросом огромного облака пыли

Астрономы проанализировали фотографии Бетельгейзе, полученные "Хабблом" в ультрафиолетовом диапазоне до начала загадочного потускнения этой звезды, и пришли к выводу, что ее яркость понизилась в результате выброса материи из недр светила и формирования гигантского облака из пыли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила пресс-служба "Хаббла".

"Снимки с "Хаббла" позволили нам увидеть то, как большое скопление материи покинуло видимую поверхность звезды и начало двигаться через ее атмосферу. Изначально это облако было в 2-4 раза ярче звезды, но примерно через месяц южное полушарие Бетельгейзе потемнело, что, вероятно, было связано с этим выбросом материи", - заявила Андреа Дюпре (Andrea Dupree), заместитель директора Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США), чьи слова приводит пресс-служба "Хаббла".

Бетельгейзе - одна из самых больших и ярких звезд на небе в созвездии Ориона. Ее можно легко увидеть невооруженным глазом благодаря небольшому расстоянию до Земли, а также ее огромным размерам и массе, превышающей солнечную в 15-25 раз. Для сравнения, если бы Бетельгейзе находилась в центре Солнечной системы, ее внешние слои достигали примерно тех же регионов, где сейчас пролегают орбиты Марса или Юпитера.

По текущим оценкам астрономов, Бетельгейзе сейчас находится на последнем этапе звездной эволюции, стадии красного сверхгиганта. Так ученые называют престарелые звезды, которые почти полностью исчерпали свои запасы водорода, резко расширились и начали сбрасывать вещество внешних оболочек в открытое космическое пространство. Этот процесс ведет к рождению огромных количеств пыли и формированию ярких газопылевых туманностей.

Некоторые особенности в колебаниях яркости Бетельгейзе указывают на то, что эта звезда окончит свое существование в ближайшие несколько тысяч лет. Она превратится в сверхновую, чья вспышка будет хорошо заметна для наблюдателей на Земле даже днем. Это порождает огромный интерес к судьбе умирающего космического гиганта как среди астрономов, так и публики.

Загадка потускнения Бетельгейзе

В конце декабря прошлого года ученые начали замечать, что Бетельгейзе начала стремительно тускнеть. К началу января сила ее свечения снизилась примерно на 63%, достигнув рекордно малых значений за последние 25 лет наблюдений. Ее потускнение еще больше подстегнуло интерес астрономов, начавших неотрывно следить за состоянием "здоровья" звезды, чья яркость вернулась к нормальным значениям только в апреле этого года.

Первые наблюдения, которые ученые проводили при помощи наземных оптических и микроволновых телескопов, указали на два возможных сценария, объясняющих потускнение Бетельгейзе. С одной стороны, временное снижение яркости звезды можно объяснить формированием гигантских пятен на ее поверхности, а с другой - тем, что ее свет заслоняет гигантское облако из пыли, выброшенное умирающим светилом.

Дюпре и ее коллеги получили первые свидетельства в пользу существования этого облака из пыли, анализируя фотографии Бетельгейзе в ультрафиолетовом диапазоне, полученные "Хабблом" в сентябре и октябре 2019 года, за два и три месяца до того, как яркость престарелого светила начала падать.

Изучение этих снимков указало на странный феномен - в юго-восточных регионах Бетельгейзе возникло достаточно плотное и при этом горячее скопление из плазмы, которое быстро поднималось из недр светила в сторону его атмосферы. Оно покинуло пределы звезды примерно в ноябре прошлого года, после чего исчезло из поля зрения телескопа.

Примерно в это же время астрономы, работающие с телескопом VLT, заметили, что форма южного полушария звезды резко изменилась. Как предполагают ученые, оба этих события были связаны между собой и были порождены облаком из пыли, возникшим на орбите Бетельгейзе в результате остывания этого выброса плазмы.

Что его породило, астрономы пока не могут точно сказать, однако они предполагают, что он связан с пульсациями в недрах Бетельгейзе, которые характерны для большинства престарелых красных гигантов. Последующие наблюдения за этим светилом, как надеются ученые, помогут им проверить эту теорию и понять, насколько самая яркая звезда созвездия Ориона близка к превращению в сверхновую.