ВОЗ: За сутки в мире выявили более 286 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 20,73 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 286 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и превысило 751 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 14 августа, в мире были зарегистрированы 20 730 456 инфицированных и 751 154 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 286 710, число умерших увеличилось на 6 713.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 11 109 443. За сутки этот показатель вырос на 157 676. Число умерших там увеличилось на 4 472 и достигло 402 734. В Европейском регионе зарегистрированы 3 702 640 заразившихся и 218 662 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 31 585, умерли 384 человека.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 900 347, зафиксировано 57 756 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 69 943, умерших - на 1 120.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 150 407. Далее следуют Бразилия (3 164 785), Индия (2 461 190), Россия (912 823), ЮАР (572 865), Перу (498 555), Мексика (498 380), Колумбия (422 519), Чили (380 034) и Иран (336 324).